Thalía se indigna con las medidas que tomó el presidente de México ante crisis por el coronavirus

Hace unas horas se hizo viral el video que el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), compartió sus redes sociales, donde él aconseja a sus compatriotas a que hagan su vida normal y que no dejen de salir de sus casas por temor al coronavirus, pese a que en su país hay 367 casos confirmados.

“Nada más no debemos espantarnos, adelantar vísperas, los mexicanos por nuestras culturas somos muy resistentes a todas las calamidades, siempre hemos salido adelante, y está vez vamos a salir (…) Y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan, pero si tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a las fondas”, dijo AMLO.

“Vamos a seguir haciendo la vida normal, el presidente les va a decir cuándo guardarnos, con sana distancia. Aquí en Oaxaca sólo hay dos casos de identificados de coronavirus y ya están saliendo, entonces no exagerar la nota”, agregó.

Thalía se indigna con la estrategia que está tomando AMLO ante crisis por el coronavirus

Ante estas palabras, en su cuenta de Instagram, Thalía se mostró indignada y criticó las medidas que tomó el presidente mexicano.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo la tía de Camila Sodi.

Asimismo, la cantante y actriz mexicana recomendó a sus seguidores de Instagram que se queden en su casa para frenar la pandemia.

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, comentó Thalía.

Video – Escucha el mensaje de Thalía que publicó en Instagram