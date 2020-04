¿AMLO contra Thalía y Derbez? Presidente de México hizo fuertes declaraciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una conferencia de prensa este martes donde indicó que los "conservadores" buscan a “personalidades que tienen mayor reconocimiento colectivo”, para atacarlo y desinformar sobre la pandemia de COVID-19. ¿Se habrá referido a Thalia y a Eugenio Derbéz?

"Van escalando, buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales (…) Lo que necesitan en contrarrestar con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo, mayor, de ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal, que por cierto, nunca se había metido, me caía bien, me sigue cayendo bien", indicó el presidente, quien no quiso confirmar que hablar del futbolista Javier Chicharito Hernández.

Además, sin dar nombres, se refirió a figuras de la televisión que han salido a "desinformar sobre el coronavirus".

“Luego una artista conocidísima, muy respetable, se los dejo de tarea, yo doy los elementos generales”, acotó cuando se le preguntó si se refería a Thalia.

Luego dijo que “un comediante muy conocido con talento que es no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general”.

¿Tú qué crees, Wapa?