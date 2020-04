Magaly podría hacer programa desde su casa: “Estamos evaluando en conjunto”

La periodista Magaly Medina acaba de revelar que no descarta la posibilidad de realizar el programa desde su domicilio. Y es que algunos de los integrantes de su producción han dado positivo al coronavirus.

“Estamos evaluando en conjunto con todo el canal, porque no solamente es mi área, son también otras y al faltar camarógrafos, técnicos, personal que necesitamos para salir al aire, podríamos pensarlo, pero acuérdate que soy una empleada más de ATV”, indicó a ‘Trome’.

Magaly responde tras ser acusada de "explotar a sus trabajadores" ante la cuarentena

Algunos usuarios criticaron a Magaly Medina por hacer ir al canal a sus trabajadores en medio de la pandemia y con algunos de sus integrantes infectados, por ello, ‘La Urraca’ salió a defenderse:

“Algunas personas son bien alucinadas. Le voy a decir una cosa a estas personas que me dicen irresponsable. Soy la directora periodística de un programa y hago periodismo de espectáculos. En épocas como las que vivimos, la lucha contra esta pandemia, nosotros los periodistas salimos, no nos acobardamos. Por eso es que en las guerras los periodistas morimos igual que los miembros de un ejército”, expresó Magaly.

Medina también opinó sobre si amenaza a sus trabajadores con despedirlos:

“He leído por ahí que dicen ‘que estoy exponiendo innecesariamente a mi gente y amenazando con despedirlos si no se presentan a laborar. Nadie quiere venir por temor a contagiarse’. En el caso de mi equipo, y lo voy a decir claramente: los periodistas sabemos cómo es nuestro trabajo de esforzado y sacrificado".

"Estamos en la línea de batalla. Yo no me puedo hacer mi programa online. No toleraría que, mientras yo esté en mi casa protegida, los demás estén en la calle trabajando. Todos mis periodistas salen temprano a buscar la noticia o buscar sus comisiones", finalizó.