Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron el sexo de su bebé con tierno vídeo

Korina Rivadeneira y Mario Hart desde que anunciaron la pronta llegada de su heredero, emocionaron a sus cientos de fanáticos con la buena noticia.

Ante ello, los jóvenes quisieron compartir su alegría contando el sexo de su bebé, revelándolo con una hermosa sorpresa expuesta en un vídeo en Instagram.

¿Cuál será el sexo del bebé de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Por medio de sus redes sociales, los esposos contaron que serán padres de una niña. La pareja compartió una tierna grabación donde muestran cómo se enteraron la hermosa noticia en medio de la cuarentena.

Korina Rivadeneira y Mario Hart en Instagram muestran la tierna sorpresa de su familia

La pareja se asombró tras el lindo detalle que tuvo la familia del piloto en Colán, pues, organizaron una dinámica para que los papis puedan conocer el sexo de su bebé. Los esposos mordieron un cupcake y según el color del relleno, se enteraron si era niño o niña.

Los primerizos padres al conocer que tendrán una pequeña, ya iniciaron a dar ideas de cuál sería el nombre de su primogénita.

“Fue una sorpresa gigante para mi porque Mario ya sospechaba que era niña pero todo apuntaba a que era niño ¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compre un bikini de sirenita pero, cuando hicimos la última ecografía, me pareció ver dos bolitas y simplemente deduje: “es niño”. Entonces me quedé con ganas increíbles de confirmarlo un mes entero creo! Para esto pensaba siempre: “De hecho es niño pero todavía tengo una pizca de esperanza de que sea lo que yo intuía desde el inicio, así que cuando vi el color ROSA casi muero. Felicidad máxima. Y ya, esa es mi historia acerca del sexo!", expresó Korina Rivadeneira en redes sociales.

¿Cómo celebraron Mario Hart y Korina Rivadeneira su boda?

En medio de la polémica que ocurrió entre la pareja, unieron sus vidas en una boda civil en Huaral, acompañados de sus amigos y familia.

¿Qué opinó Alejandra Baigorria acerca de la boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

La empresaria a través de una entrevista contó el motivo por qué no pudo asistir al la celebración de la boda de su expareja.