Eduardo Santamarina confesó que casi pierda a su familia por el alcoholismo

El galán de telenovelas, Eduardo Santamarina, a pesar de su fama desde joven, considerado uno de los actores más solicitados y famosos de Televisa, tocó fondo a causa de sus problemas con el alcohol.

El intérprete decidió confesar en un programa de televisión, el difícil momento que pasó para darse cuenta que ya no quería seguir sumergido en el alcoholismo.

Eduardo Santamarina y su alcoholismo

El artista se presentó en 'Miembros al aire' y sin dudarlo expuso la complicada etapa que vivió por sus adicciones, llevándolo a casi perder a su familia.

"El proceso de aceptación cuesta, es difícil porque fueron tantos años de consumo que de repente llegar y decir ‘soy esto, hice esto’, híjole, te defiendes como gato boca arriba”.

Pero en medio de su vida caótica, ocurrió una experiencia que lo hizo reflexionar y darse cuenta que había pasado los límites, pues, se escondía en un hotel con sexoservidoras.

“Uno de los momentos más fuertes fue cuando ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque yo a veces lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien, ser escuchado. Ese fue uno de mis fondos más difíciles y fue donde dije ‘¿Sabes qué? Yo no quiero esto para mí’”,indicó.

Además, manifestó que al reflexionar sobre su estilo de vida, entendió el dolor que le causaba a las personas que lo amaban y si lo veían morir no deseaba que lo encuentren en los lugares donde solía visitar.

“El dolor tan fuerte que yo le iba a ocasionar obviamente a mi hermana, a mis hermanos, a mis seres queridos. Yo decía ‘No se lo merecen’, no se lo merecen ellos y no me lo merezco yo, acabar mi vida de esa manera”, expresó.

Eduardo Santamarina y sus infidelidades tras su adicción por el alcohol

El mexicano comentó que su adición lo llevó no sólo estar con varias mujeres al mismo tiempo, también a no protegerse durante el acto sexual. Un hecho del que no se siente orgulloso para nada pero que reconoce con toda sinceridad.

“Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana”, dijo entre risas pero serio en una conversación con Mara Patricia.

“A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada”, agregó.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Santamarina?

Eduardo está casado desde 2009 con Mayrín Villanueva con quien tiene en común a Julia, mientras que al mismo tiempo disfruta de sus gemelos Eduardo y Roberto, fruto de su relación con Itatí Cantoral, quienes ya tienen 19 años.