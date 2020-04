Abuelo de Angie Jibaja afirma que la modelo está fuera de peligro

Fidel Liza, abuelo de Angie Jibaja reveló al borde del llanto que está pasando por momentos muy complicados por la salud de su nieta. También resaltó que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“Estoy muy preocupado por la salud de Angie, lo único que sé, por una enfermera que trabaja en la clínica, es que fue operada y está fuera de peligro. Quiero ir a verla, pero ahorita estoy con la presión muy alta y mi hijo no me permite salir. Estoy muy mal, no sé lo que está viviendo”, indica el abuelo de la modelo al diario ‘Trome’.

Angie Jibaja compartió extraño mensaje antes de ser herida

Angie Jibaja fue herida de bala el pasado viernes y actualmente está internada en la clínica San Pablo.

Antes de que suceda lo peor, la modelo compartió un extraño mensaje en su cuenta de Instagram:

"Dios tiene a un hijo maravilloso. Tu familia y amigos te amamos por los cojones que tienes”, señaló en su historia de Instagram. “Dios está pendiente de todo lo que pasas y serás recompensado, tú, tu mamita y tu papá", expresó.

"Solo los que batallamos, los que guerreamos ante enfermedades, los que nos mechamos día a día con el diablo, los que sufrimos y lloramos nos humillamos veremos el reino de Dios aquí en la Tierra. Te adoro, causa", indicó Jibaja.