Hijo de Ricky Martín impacta con gran parecido físico al cantante durante cuarentena

Ricky Martin tras la crisis mundial de salud que ha dejado cientos de muertos y miles de infectados por el coronavirus, ha mostrado su solidaridad y apoyo ante el tema en Instagram.

El cantante también se ha sumado a la cuarentena y asombró a sus fans al mostrar una foto inédita desde su casa posando junto a su hijo, demostrando que son igualitos.

Ricky Martin en Instagram

El puertorriqueño a través de su plataforma digital no suele exponer a sus menores aunque hemos podido observar algunas imágenes de Lucía, Renn, Matteo y Valentino.

Ante el pedido del boricua en pasar esta crisis de salud acompañados por nuestra familia, difundió una imagen con Mateo que impactó por su gran parecido físico con el artista.

Ricky Martín luce idéntico a su hijo

Aunque en la foto se ve al intérprete con barba, es notorio que son idénticos padre e hijo, sobre todo cuando Ricky Martin posaba ante las luces de las cámaras cuando tenía su edad.

Ricky Martín de joven lucía igual a su hijo

A continuación, te presentamos cómo lucía el famoso cuando era joven, hasta tenían el mismo peinado que Mateo.

Ricky Martín ante el coronavirus

El artista no ha sido indiferente a lo que está ocurriendo con la pandemia que puede afectar a sus amigos o seres queridos, por eso, fomentó esta alternativa de aporte a una organización.

"Ayúdanos a ayudar. Haga clic en link in bio o visite CharityStars.com/HelpFromHome y done lo que pueda para unirse a nuestra alianza con @projecthopeorg y @charitystars, para proteger a nuestros profesionales de la salud en este momento difícil. Si su nombre está debajo (o incluso si no lo está), únase a nuestra lucha volviendo a publicar este video e invitando a 3 (o más) de sus amigos a hacer lo mismo. Juntos, tenemos esto".