Coronavirus: Tom Hanks y su esposa son dados de altar tras una semana estar internados

Tom Hanks famoso por sus interpretaciones en Hollywood, como 'Forrest Grump', 'Náufrago', 'El código Da Vinci' y ganarse dos premios Óscar, preocupó al mundo al confesar que tenía coronavirus junto a su esposa Rita Wilson.

Tras una semana de estar internados en un hospital de Australia, les dieron de alta aunque deberán continuar con su tratamiento y en cuarentena.

Por medio de una fuente cercana al actor, declaró a la revista People que el estadounidense ya había sido retirado de la institución medida de Queensland y se encuentra en la propiedad donde se alojaba antes de ser diagnosticado.

Tom Hanks anuncia ser positivo al coronavirus

El intérprete anunció a sus seguidores que estaba infectado por el virus Covid-19. “Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”.

Además, continuó, “Ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks serán evaluados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos el mundo actualizado”.

Tom Hanks en Instagram

Durante los días de aislamiento, el productor continuó informando cómo iba recuperándose y brindar su agradecimiento a las personas que se preocuparon por su salud.

“Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria".

"Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”.