Conoce a los famosos infectados por el coronavirus [FOTOS]

El coronavirus decretado como una pandemia mundial que sigue afectando a diario a las personas, se sumó entre los contagiados a las figuras públicas que te presentamos en nuestra lista.

¿Qué famosos tienen coronavirus?

Ante la ola de alarma por esta pandemia a nivel mundial, los artistas que te presentaremos a continuación, se realizaron la prueba correspondiente y dieron positivo.

Tom Hanks y Rita Wilson

Por medio de la cuenta personal de Instagram, el actor de Hollywood Tom Hanks, informó que su esposa y él fueron contagiados en su estadía en Australia.

Entre los síntomas que presentaron fue cansancio, dolores de cuerpo, escalofríos y fiebre, llegando a ser intervenidos y arrojaron positivo. Por el momento se encuentran en aislamiento y observación.

Rudy Gobert

Rudy Gobert es un basquetbolista que también se suma a la lista de infectados. Ante ello, suspendieron los partidos para evitar exponer a sus compañeros.

Además, el deportista envió un emotivo mensaje. "Me gustaría disculparme públicamente con la gente que pude poner en riesgo. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui poco precavido y no es excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todos se tomen esto seriamente".

Mikel Arteta

El entrenador del equipo de fútbol Arsenal, Mikel Arteta, dio positivo al virus y ha sido aislado junto a las personas que estuvieron en contacto con él , así como los jugadores.

A su vez, el jugador de la selección italiana y de la Juventus de Turín está enfermo, en estado asintomántico.

Fernando Gaviria

El ciclista colombiano por medio de sus redes sociales dio a conocer que está contagiado con el coronavirus, indicando que se encuentra estable.

Ministros

La ministra británica de Salud, Nadine Dorries, cayó enferma y dio positivo, desconociéndose cómo fue infectada. También la ministra española Irene Montero tiene Covid-19, mientras su esposo quedó en cuarentena, así como la vicepresidente segunda del Congreso de Diputados, Ana Pastor, confesó estar contagiada.

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covid-19 es una extensa familia de virus que puede ser a causada de diversas enfermedades que genera síntomas como el resfrío común hasta un síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).