Alimentos para fortalecer el sistema inmunológico ante posible llegada del coronavirus

La alimentación adecuada es importante para incrementar las defensas del organismo y evitar enfermedades, pues con la llegada del coronavirus a Latinoamérica es vital cuidar la salud.

Para ello, la nutricionista María Teresa Zumarán de la Clínica Ricardo Palma comparte en exclusiva para la revista Wapa una lista de superalimentos para fortalecer el sistema inmunológico. ¡Toma nota!

1. Ajo

Gracias a la alicina de este superalimento ayuda a combatir a las infecciones y bacterias. Se recomienda para evitar resfriarse.

2. Frutas cítricas

Las personas que consumen al menos 1 fruta rica en vitamina C al día, ayuda a que se resfríen menos. También, disminuye la duración y los síntomas sean menos severos.

3. Propóleo y miel de abeja

El propóleo es antimicrobiano y la miel es un gran revitalizante. Ambos evitan los resfríos.

4. Jengibre y cúrcuma

Estos alimentos son dos poderosos antinflamatorios y ayudan a fortalecer el sistema inmune. La cúrcuma es conocida también como palillo y el jengibre como kión.

Por otro lado, la especialista en nutrición respondió algunas dudas sobre los alimentos que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias.

¿Es cierto que los alimentos con vitamina C evitarán que nos resfriemos? Zumarán señaló que debemos llevar una dieta balanceada y consumir vitamina C en forma natural, pero esto no quiere decir que va evitar que nos resfriemos.

¿Qué debemos evitar comer para enfermarnos?

Ante esta interrogante, la nutricionista María Teresa recomendó que debemos evitar aquellos alimentos que nos aportan calorías vacías como por ejemplo: alcohol, gaseosas, frituras, refrescos en caja, cereales en caja con azúcar, alimentos industrializados, snacks altos en sodio, productos de pastelería en exceso, ya que nos brindan mucho azúcar en el organismo.

Finalmente, Maria Teresa Zumarán que para estar sanos y sin resfríos, se debe seguir una dieta variada, basada en superalimentos frescos y ricos en vitaminas y minerales, descansar el suficiente número de horas para poder reponer fuerzas y realizar de forma regular actividad física moderada.

