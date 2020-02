Anahí de Cárdenas sobre la salud mental: "La terapia psicológica no es solo para gente 'loca'"

La actriz peruana Anahí de Cárdenas dejó un mensaje reflexivo en Instagram sobre la importancia de la salud mental y la importancia de acudir a terapia psicológica.

Asimismo, la modelo pidió a los internautas que apoyen a sus familias y sus amigos que tienen problemas emocionales en vez de criticarlas. Esto fue lo que Anahí de Cárdenas escribió en su cuenta de Instagram:

“¿Quién no recuerda las emblemáticas fotos de Britney Spears que dieron la vuelta al mundo? Yo crecí admirándola, queriendo ser como ella, y un buen día se rapa la cabeza y empieza a destrozar carros”.

“Y es que a veces no nos ocupamos de la salud mental hasta que es demasiado tarde. Es algo que tampoco discrimina en raza ni en sexo ni en estatus social. Nos puede afectar a todos”.

“Yo no soy psicóloga, pero si he sido paciente, y se cómo va el tango. No estoy loca si eso preguntan. Y a mí no me gustan las etiquetas. Sé que alguna vez dije que era border, pero no me considero una persona border, al día de hoy”.

“La terapia psicológica no es solo para gente “Loca”. Es para cualquiera que necesites un soporte emocional, sea cual sea el caso. La palabra “Loca” es bien fea, y se usa para desautorizar a personas incomprendidas que no calzan dentro de un molde estructural en la sociedad, e incomodan”.

“Pongámosle atención a nuestros amigos y familiares, muchas veces no nos damos cuenta, pensamos y les decimos: -si realmente quisieras, podrías salir de esa cama... -porque eres así! Me agredes y de ahí me pides disculpas, te contradices, te pones en situaciones de riesgo, que te pasa…”.

“Pasas mucho tiempo hiperactiva y descontrolada y después te encierras en tu cuarto y no sales en buen tiempo... Todas esas actitudes, son de personas con un problema emocional, o de personalidad. Ayudémoslas en vez de estigmatizarlas. Estén atentos”.

“Y si tú estás leyendo esto, y pasando por un periodo de mierda, pide ayuda. El que quiere ponerse bien, la lucha. Es difícil, no me lo tienen que decir a mí. Pero más fácil es regodearnos en nuestra mie***, hacernos las víctimas, y no hacer la verdadera chamba. La de ir al psicólogo y tomar las pepas que te manda el psiquiatra. Toma el control, cambia la narrativa. Si quieres ser feliz, ¡se puede! Toma la responsabilidad de tu vida. Ahora”.

“Giuseppe Falla y yo decidimos hacer este proyecto para echarle luz a este asunto. Hasta que no se normalice y el Estado le preste atención, seguirá habiendo casos de violaciones, homicidios y suicidios, muchas veces vinculados a esta, que podrían haber sido evitados”.

Cabe mencionar que, los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) implementados por el Ministerio de Salud (Minsa) han atendido a un total de un millón 259,263 casos de salud mental durante el 2019, tales como estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia contra la mujer y familiar y otros desórdenes mentales.