Carmen Villalobos aman con todo su corazón a los animales y en más de una ocasión los ha rescatado.

Es más, sus casi 15 millones de seguidores en Instagram saben que ella con bastante frecuencia alza su voz de protesta contra el maltrato animal y trata de defender sus derechos.

Carmen Villalobos entre lágrimas denuncia un caso de maltrato animal

La actriz colombiana apoya a distintas fundaciones que rescatan a animales que son abandonados o maltratados por sus dueños.

En esta oportunidad, a través de su Instagram, Carmen Villalobos entre lágrimas denunció un cruel caso de maltrato animal.

“Si bien es cierto que cada vez hay más personas interesadas por el tema animal, también es cierto que hay personas que siguen maltratando a los animales y a uno no le cabe en la cabeza. Si a usted no le gustan los animales, le molestan, de verdad le incomodan, es válido que no le gusten pero por qué hacerles daño, por qué maltratarlos, por qué abandonarlos”, dijo la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”.

“Hace dos días hubo un caso aquí cerca de Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí, lo agredió y comenzó a pegarle y no solamente comenzó a pegarle con las piernas y con las manos sino que cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro a tal punto que le sacó los ojos y no solamente no le bastó eso sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro. Mucha gente dirá no pues este boba se pone a llorar por un animal, [pero] sí me afecta”, contó notoriamente afectada Carmen Villalobos.

Mira aquí el video de la denuncia de Carmen Villalobos