Adamari López tras bajar de peso comentó emocionada: "me siento más bonita"

Adamari López querida por ser una de las famosas más sencillas y talentosas no solo en la actuación sino como conductora en Telemundo que ha enfrentado el cáncer y ahora se luce feliz junto a su hija.

Aunque luego de estar embaraza aumentó de peso y se mantuvo así durante unos años, decidió cambiar su estilo de vida y tras ver resultados, confesó detalles de cómo ha ido mejorando con unos kilos menos, viéndose más hermosa que nunca.

¿Cómo luce Adamari López tras bajar de peso?

La intérprete de Amigas y rivales se siente entusiasmada por estar logrando sus objetivos con dedicación, una buena alimentación y ejercicios.

“Sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras (cerca de 2 kilos y medio). Yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido”, indicó la actriz a Un Nuevo Día.

A su vez, la actriz se animó ha revelar algunos tips que la ha ayudado a eliminar unos kilos extras, donde se ha podido evidenciar los resultados por medio de sus programa televisivo.

“Estoy supercontenta con lo que estoy haciendo. Siento que es algo que yo puedo hacer, no se me hace difícil. Estoy desayunando por las mañanas, que antes no desayunaba, estoy haciendo alguna merienda entre medio”, agregó.

“Me siento más ágil, siento que también, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso, encuentro que la ropa me queda mejor y eso me da muchísimo gusto, ¿quién no quiere estar bien?".

Novelas de Adamari López en "Amigas y rivales"