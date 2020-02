Yahaira Plasencia sorprendió al hablar en 'spanglish' en la gala de Premios Lo Nuestro

Yahaira Plasencia se impuso en la gala de los Premios Lo Nuestro 2020 con su despampanante figura y vestido negro elegante, llegando ser considerada como una de las mejores vestidas del evento.

Pero lo que ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales, ha sido escucharla hablar de una manera peculiar cuando era entrevista por un medio internacional.

La joven al ser consultada por la prensa mientras desfilaba su prenda de brillos, no dudó en responder contenta que estaba entusiasmada por estar cerca de algunos cantantes que era fanática.

“Soy fan de todos los artistas. Esta noche va a ser muy linda y quiero conocer a todos. Estoy súper feliz, va a ser una noche inolvidable definitivamente. Me encantó porque es un vestido elegante, de noche, sobrio y sexy a la vez”, manifestó la salsera.

¿Yahaira Plasencia se animó a hablar en 'spanglish'?

De acuerdo a lo que se ha podido ver en la grabación, la expareja de Jefferson Farfán se animó a responder algunas interrogantes en inglés combinando su español.

“Thank you George (Gracias George), hemos estrenado ‘Cobarde’ y ya tenemos muchos views (vistas) en muy poco tiempo así que so happy (tan feliz)”, indicó en la alfombra magenta.

Vídeo - Yahaira Plasencia habló en 'spanglish' en los Premios Lo Nuestro

¿Qué comentó Yahaira Plasencia sobre William Levy?

La bailarina respondió si conocía al cubano y qué opinaba sobre el apoyo del artista en las redes sociales.