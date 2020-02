Marisol defiende a Yahaira Plasencia y afirma que salsera siempre ha trabajado

La cantante de cumbia ‘Marisol’ salió en defensa de Yahaira Plasencia y criticó la conducta de Melissa Klug, después del escándalo que pasó junto a Jefferson Farfán:

“Uno no puede estar pidiendo dinero, uno tiene que trabajar”.

Tras hacer estas declaraciones, ‘La Faraona de la cumbia’ tuvo una conversación con el programa de espectáculos ‘Válgame’ y hablo sobre los 43 mil soles que el futbolista le da a Melissa Klug mensualmente.

“Si dicen que no le alcanza, a mi si me alcanzaría esa cantidad de dinero, yo no sé si a su familia no le alcanza. En todos los hogares los gastos no son los mismos. A mí ese dinero hasta me sobraría”, indicó.

Marisol defiende a Yahaira Plasencia

La artista también aprovechó para defender a Yahaira Plasencia y decir que la joven siempre ha trabajado, incluso antes de conocer a Jefferson Farfán.

“Ya le deben dejar tranquila a la señorita porque ella trabaja, también pasa sus mala noches como yo, cuando él la conoce, la conoce trabajando, no la conoció de ociosa ni vaga”

“De repente se le presento él un día y se enamoró (...) Lo más importantes es que ella trabaja”, finalizó la cantante de cumbia en conversación con ‘Válgame’.

Echa un vistazo al video de las declaraciones de Marisol:

¿Y tú qué opinas Wapa? ¿Estás de acuerdo con las palabras de ‘La Faraona de la Cumbia’?