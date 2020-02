Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle y Andy Montañez regresan a Lima para festival

En el 2020, Lima demostrará porque continúa siendo el centro mundial de la salsa. Y es que se llevará a cabo “El Festival Viva La Salsa 2”, el cual presentará una importante cartelera presidida por Ismael Miranda, Roberto Roena y Bobby Valentín.

Bobby Valentín llega por primera vez a Lima y entonará sus temas emblemáticos: "La boda de ella", "Amor de medio tiempo", "Me diste de tu agua", " Cuando te vea", considerados la leyenda Viva de la salsa, ex integrantes de la Fania All Stars.

A la trascendental velada salsera se sumarán grandes del genero salsero como Andy Montañez y Eddie Palmieri, quienes compartirán escenario con las ex estrellas de La Fania All Stars.

Asimismo, ofrecerán lo mejor de su repertorio exponentes de la salsa actual Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle y Tito Nieves.

“El Festival Viva La Salsa 2”, se realizará el 27 de junio en el Jockey Club con esta gran cartelera nunca antes vista, sin duda sera el evento más importante del año.

Por primera vez, habrá dos escenarios, que permitirá el desarrollo completo del repertorio de cada artista, ya que dará pase al siguiente con una pausa no mayor de 3 minutos de espera.

“Me pone muy feliz de regresar a Perú que es como mi segunda casa y más aún para darles un show como ustedes se merecen. ¡Compartir escenario con el gran Palmieri, Roberto Roena, Andy Montañez será un lujo! ¡Por medio de las redes me vienen pidiendo cuál es el repertorio que quieren escuchar así que serán complacidos. Espero también poder reunirme con talentos peruanos del genero que están sobresaliendo en el extranjero. Nos vemos pronto Perú”, indicó el Caballero de la salsa, intérprete de éxitos como “Perdóname”, “Sin voluntad”, “Conciencia”

Tito Nieves, conocido afectuosamente como “el Pavarotti de la salsa”, dijo que el Perú, se convirtió es un país demasiado vital para los soneros mundiales, pues el género salsero sigue más vigente que nunca y pasaba por un buen momento.

El cantante se comprometió que entonará “Fabricando fantasías”, “De mi enamórate”, “Señora ley” “Sonámbulo” el Pavarotti de la salsa sin duda se las trae. Mientras que e sonero de la juventud nos traerá hit como “He tratado”, “Dile a ella”, “Volverás” y mucho más.

El Festival de la salsa 2 anunciará próximamente a dos artistas sorpresa. ¿Quiénes serán?