Yaco defendió a Nicola por polémico comentario pero Ethel Pozo no lo respaldó

Tras ser consultado sobre el polémico comentario de Nicola Porcella contras Karina Rivera, Yaco Eskenazi indicó que fue "un error inocente".

“Creo que fue un error, yo lo consideraría un error inocente. Hay que considerar que a Nicola le han dado duro por mucho tiempo y por supuesto eso le puede jugar en contra y ponerlo nervioso”, indicó el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” al diario Ojo en conferencia de prensa.

Además, indicó que espera que este error le sirva de lección para mejorar.

“Yo sí creo que fue un error y hay que estar seguros de lo que se va decir y tener cuidados porque dicho por él, puede ser tomado de mil maneras. Quizá si lo hubiera dicho otro conductor, hubiera pasado por alto. Que siga para adelante y que le sirva de lección”, acotó Eskenazi.

Sin embargo, Ethel Pozo no respaldó estas palabras y respondió haciendo una aclaración.

“Yo estoy agradecida de trabajar con caballeros. A mí nunca ni Yaco ni Renzo (Schuller) me han hecho una broma así”, recalcó.

¿Qué broma hizo Nicola Porcella?

Este lunes se estrenó Todo por amor, con la conducción de Karina Rivera y Nicola Porcella.

En plena transmisión del programa, uno de los concursantes se atrevió a halagar la belleza de la animadora. Ahí es donde el exintegrante de Esto es Guerra intervino para hacer una broma que terminó ofendiendo a Karina.

“Producción a mí no me moleste. Espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata. Tú, no. Es la verdad”, dijo Nicola Porcella ante una incómoda sonrisa de la experimentada conductora de TV.