Hermanas de Jefferson Farfán: “No nos da ni un sol mensual, no nos nada” [VIDEO]

Las hermanas por parte de padre de Jefferson Farfán salieron a declarar en el programa de espectáculos ‘Válgame’ y detallar un poco la relación que tienen con el futbolista.

Yahaira, Betzy, Giuliana y Melchorita son las hermanas de ‘La Foquita’, quienes defendieron a su familia.

“Él (Don Lucho) lo apoyado como ha podido. Solo la señora sabe si mi papá lo apoyaba o no. Su mamá ha dado todo como cualquiera mamá da todo por sus hijos. También ha habido ayuda de mi papá, de mi abuelita, de Roberto. Él es un buen papá y un buen abuelo”, explicaron.

“Mi papá nunca ha esperado nada de él, nunca hemos estado esperanzados en su dinero, nunca lo he llamado. Él a nosotros no nos da ni un sol mensual, no nos da nada, nada, nada”, resaltan.

A pesar de todo, las hermanas de Jefferson indicaron que su padre y el futbolista se llevaron bien. “Se juntan, comparten. Hace poco estuvieron juntos por Navidad y todo bien. Nosotras llevamos una buena relación con él sin molestarlo”, añadieron.

“Todo lo que nosotros tenemos es gracias a mi padre y a mi madre. No quiero que inventen que estamos pidiendo a Jefferson Farfán. No quiero que digan nada sobre eso. Todo lo que yo tengo es gracias a nosotras. Me parece que le vaya muy bien en la vida pero hasta ahí no más. No nos interesa su dinero de Jefferson”, indicaron al programa Válgame.