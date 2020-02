Rebeca Escribens tras audios: “No saben el daño psicológico que le hacen a los niños”

Tras la divulgación de los audios que reveló Doña Charo, la madre de Jefferson Farfán en el dominical Día D, diferentes artistas han salido a dar su opinión sobre la situación.

Una de ellas fue la conductora de espectáculos Rebeca Escribens, quien reveló que se preocupa por la situación de los dos hijos menores de ‘La Blanca de Chucuito’:

“¡Qué delicado, qué pena” (…) “Me pregunto si todo esto lo verán sus hijos de Melissa Klug y Jefferson en redes sociales, ahora que los niños tienen acceso a ello".

La actriz también mencionó que los pequeños están pasando un daño que no se podrá reparar y todo por culpa de sus padres.

“No saben el daño psicológico y emocional que le están haciendo a sus hijos”; indicó.

“Todo lo que se le viene a esas criatura. Es lo único que me preocupa, qué pena me da por los niños”, explicó Rebeca.

¿Qué edad tiene Melissa Klug?

Melissa Klug tiene 36 años

¿Cuánto gana Jefferson Farfán?

Al año: Un millón y medio de dólares año

Mensualmente: 130 mil dólares

¿Cuál es la letra de Cobarde? (la canción de Yahaira)

Te he sacado de mi vida muy lejos

y comentan por ahí que fue mi culpa

hoy me pongo decidida a olvidarte

porque no quiero que mi corazón sufra

te entregué todos mis besos, mi cuerpo

no supiste apreciar lo que te daba

el engaño ha pisoteado el sentimiento

ya yo cerré las puertas de mi alma

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mí vida borrarte

y que jamás a mi lado vuelvas

y sin tu presencia quedarme

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mi vida borrarte

nunca quise ser plato de segunda mesa

recibe tu condena cobarde

no soy un cero a la izquierda

nunca crei en tu promesa y se fue

todo ese amor que te tenía a

a la basura yo lo boté

vete

que yo te quiero lejos

no quiero verte el resto de mi vida

para mi usted murió ya sane mi herida

maldito vete

que yo te quiero lejos

quémate en el infierno y no me sigas

para mi usted murió ya sané mi herida

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mi vida borrarte

nunca quise ser plato de segunda mesa

recibe tu condena cobarde

ataca Sergio

he decidido borrarte cobarde

he decidido olvidarte y

de mi mente arrancarte

he decidido borrarte cobarde

se acabó se acabó no insistas

que para mí no eres nadie

he decidido borrarte cobarde

tu que me decías

que yo era tu amada

de tu cobardía baby no quiero nada

nooo no no no no no no

Cobarde