Hija mayor de Jefferson Farfán respalda a su abuela tras revelación de audios

¡La apoya! La hija mayor de Jefferson Farfán, Maialén Farfán se ha mostrado muy distante de todos los problemas que están pasando entre su padre y Melissa Klug. Sin embargo expresó su apoyo en Instagram a Doña Charo.

La adolescente reveló en redes sociales lo mucho que quiere a su abuelita. La publicación muestra la foto de una fanática, quien se encontró a la señora y le pidió una fotografía.

Echa un vistazo a la publicación:

“Para mí, no hay mejor ejemplo de mujer y madre que mi abuela”, mencionó la hija mayor de Jefferson Farfán en su cuenta personal de Instagram.

¿Qué dijo doña Charo en el reportaje del domingo?

Doña Charo dio una entrevista exclusiva con el programa ‘Día D’ y mostró algunos audios que dejaron muy mal a Melissa Klug.

En el material se escucha a la empresaria decir que está tomando con sus amigas y que por favor no la molesten.

“Entonces que le lleve comida, pues. Estoy, estoy tomando con mis amigas. Que le lleve comida pues. Si puede…Él está con cincuenta mil amigos creo en la casa”

“No me jo*** ah! Porque voy y te hago chongo ¿Ya? No me jo***. Ya me llamó Freddy ya, que fue tu mamá y les dejó comida ¿Ya? ¡No me jo*** Mie***! Porque voy y te hago chongo. Te lo juro estés y donde estés M***!”, se le escucha decir a ‘La Blanca de Chucuito’ en los audios mostrados.