Gaby Spanic tras ser madre soltera: "Con ganas de llorar me he tenido que levantar"

Gaby Spanic famosa por su exitosa interpretación en la "La Usurpadora", se convirtió en una de las telenovelas más conocidas que se robó el corazón del público.

La actriz ha sabido enfrentar y luchar ante el momento doloroso que fue el abandono del padre de su hijo quien desapareció sin conocer a su pequeño.

La artista es madre soltera como muchas famosas que han salido adelante con su talento, a pesar que no es fácil lidiar con las preguntas de un menor quien desea saber por qué no sabe nada de su papá.

¿Quién es el padre del hijo de Gaby Spanic?

A comienzo de los 2000, la actriz mantuvo una relación complicada con un ingeniero venezolano, con quien tuvo a su primogénito, Gabriel de Jesús.

Sin embargo, más allá del amor que había entre ellos, Spanic tuvo que lidiar con la crianza de su hijo completamente sola, ya que el ingeniero prefirió desentenderse de la actriz y decidió abandonarla antes de que su bebé naciese.

Gaby Spanic se conmueve al hablar de su faceta como madre soltera

Durante una entrevista para Hoy, la venezolana entre entre lágrimas contó su faceta como mamá soltera. Sin duda, ha sido un gran desafío en su vida que ha atravesado instantes devastadores y llenos de angustia mientras intentaba cuidar a su primogénito y trabajar para que nunca le falte nada.

"Mucha gente no sabe lo que uno pasa y, a veces, con ganas de llorar me he tenido que levantar. Es difícil tener un hijo sola; que, cuando estuviste arriba, ayudaste a tanta gente, y, cuando tú pasas necesidades, lo gente lo sabe y no se da cuenta. Sufrir, ser madre soltera y sonreír en la vida es difícil".

Novelas de Gaby Spanic "La Usurpadora"