Leydi Guillen respaldó a Karen Schwarz y envía fuerte mensaje a Rodrigo González [VIDEO]

Leydi Guillen respaldó cada una de las palabras de Karen Schwarz, quien le envió un furioso mensaje a Rodrigo González por haber publicado la foto de su hija en su cuenta de Instagram. La conductora de Tengo algo que decirte indicó que se pone en el lugar de su compañera y también se llena de "indignación".

"Uno puede aguantar todo como mayor edad, pero las criaturas no. Yo no conozco a Rodrigo (González), él nunca se ha metido conmigo ni yo me he metido. Creo que sí se equivocó, me sentí indignada. Cuando te tocan a tu niña , discúlpenme la palabra, pero también me rayaría. Me endiablo, me aloco, me vuelvo asesina por mi hija", indicó la animadora en su programa.

"Creo que se te pasó. Yo no hipócrita y por eso estoy dando mi opinión como mamá. No comparto tampoco que la gente lo quiera avalar porque le está tapando la cara con un emoticon (a la niña). No estoy de acuerdo, tampoco permitiría que sucede con mi hijo. Espero que puedas entender, agárrate de los pelos con quien quieras, pero con una criatura debes tener mucho cuidado. Tarde o temprano en nuestra vida todo cae por su propio pesa. Es lo que pienso como mamá. Yo defiendo a mi hija hasta el final, y estoy segura de que Karen también lo hará", acotó Guillén.

Como se recuerda, esta mañana, la animadora se enfrentó ante Rodrígo González, y a través de un video le prohibió que vuelva a usar la imagen de su hija.