¡No se queda callada! Maribel Guardia le responde a la mamá de Geraldine Bazán

Hace unos días, la madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, criticó a Maribel Guardia, pues la acusó de defender la convivencia que tienen sus nietas con la actual pareja de Gabriel Soto, Irina Baeva.

“Le recuerdo por ejemplo a una de ellas que no le hubiera gustado ver a su hijo en los brazos o de la mano de Arleth Terán o de la mano a Paulina (Rubio) de la mano de Maribel porque son acciones que se hacen y eso no se olvida, que se perdona se puede perdonar, pero no se olvida”, dijo la ex suegra de Gabriel Soto.

Cuando le comunicaron estas palabras a Maribel Guardia, ella no quiso quedarse callada y le respondió a doña Rosalba.

“Me sorprende este comentario de Rosalba, yo la conozco, y yo no recuerdo nada que haya dicho, nada referente a eso. Yo a Geraldine, es una niña preciosa, tan linda me parece y está en el mejor momento de su carrera y de su vida que creo que va a tener mil hombres mejores que el que tenía porque el que no sirve que no estorbe para rehacer su vida”, señaló la actriz costarricense.

“El único comentario que hice creo que fue en el programa de Hoy donde estuve de invitada. Como yo he trabajado con Gabriel Soto en ‘Cleopatra metió la pata’, las niñas lo acompañan mucho el fin de semana, y con quien pueden estar mejor esas niñas que con la madre, que con Geraldine o con Gabriel, son las dos personas que más la aman en el mundo y yo creo que el comentario que hice fue si Gabriel esta donde están las niñas, a ellas nunca les va a pasar nada, él las va a proteger, son su vida, y ese fue el comentario que hice Rosalba, pero yo nunca… no sé a qué te refieres, es muy agresivo, porque ella si se va al fondo, pero bueno, como madre no sé cómo reacciones”, agregó.

Asimismo, la actriz de 60 años señaló que en su momento tuvo que tener relación con las parejas de Joan Sebastian por el bienestar de su hijo.

“Ahora, cuando Julián estaba chiquitito él se crió con todas las novias del papá, con todas terminé haciendo una relación porque mi prioridad era el niño y terminé hablando con todas y llevando una relación”, concluyó.