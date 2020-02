Ricardo Montaner ya está preparado para entregar a Eva Luna en el altar

¡El papá más feliz! Ricardo Montaner está más contento que nunca al mostrar fotografías previas a la celebración de boda de su hija Eva Luna.

La joven actriz está a punto de casarse con el cantante Camilo y su padre es el más emocionado con la unión.

En su cuenta de Instagram, el artista mostró una foto de él junto a su pequeña con al siguiente descripción:

“Es el momento ... @evalunamontaner @camilomusica”, mencionó el venezolano.

En la instantánea se puede ver a Montaner con un polo de color negro con la palabra “The Bridefather” (el padre de la novia, en español)”.

Por su parte, la jovencita Eva Luna está con el peinando y el maquillaje, lista para contraer nupcias.

Además de revelar la foto con su hija, Montaner mostró el lugar del casamiento.

Eva Luna se ha mantenido virgen hasta el matrimonio

Eva Luna reveló hace algunos meses que hasta el momento no ha tenido relacione sexuales con su novio Camilo Echevery y que prefiere esperar hasta la noche de bodas.

“A mucha gente que me conoce le parece muy raro, pero no me importa compartirlo ni decir que de verdad ha cambiado nuestra relación.

Empezó por lo enamorados que estábamos, se creó de esa manera y siguió creciendo teniendo a Dios en la mitad. Creo que esa es la solución de un amor bien bonito”, mencionó la artista al portal ‘Ciudad Magazine’.

“Ha sido un proceso muy bonito porque nuestra relación está basada en cosas muy lindas y muy especiales e importantes, así que viviendo todo el proceso como Dios quiso que lo viviéramos”, indicó.