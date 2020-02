Thalía y su trágica historia de amor con su novio que murió [VIDEO]

Thalía se convirtió en una de las mujeres más exitosas de su país, con su esfuerzo desde joven cuando comenzó su carrera actoral en exitosas producciones de Televisa.

A su vez, durante esa época, uno de los momentos más polémicos que vivió la joven fue su relación con Alfredo Díaz Ordaz, que terminó con la muerte del productor. A continuación te contamos por qué fue considerada una trágica historia de amor.

La artista debutó como cantante luego de ser parte de Timbirichi. Cuando la joven anunció su relación con el hijo del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, asombró porque él era mayor que ella por 20 años y ya había tenido un matrimonio.

La diferencia de edades generó controversia en la prensa y especulaciones si existía amor de verdad porque Díaz era productor musical cuando Thalía solo 19 años e inicia a despegar su carrera. A su vez, tenía planes de boda.

"Nos llevamos muy bien y hay muchos sentimientos entre los dos y pues no sé, darle tiempo al tiempo", comentó la mexicana a 'Galardón a los grandes' en 1991.

¿Cómo se enteró Thalía la muerte de su novio?

Cuando la famosa se encontraba grabando el melodrama 'Marimar', se enteró de la noticia en 1993. En el programa 'Mentiras y verdades' confesó cómo le dijeron la muerte de su novio.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde ‘Marimar’ salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”.

¿Thalía se casó Gustavo Díaz Ordaz?

La relación duró cuatro años y de acuerdo con Univision, la boda ya estaba pactada entes de que la tragedia terminara con la historia de amor. "Todavía tengo el anillo, el traje de novia y las tarjetas que se enviarían a los invitados", declaró la artista en el 2000.

“Recuerdo muy bien que me senté en un árbol y me puse a llorar y recuerdo que dije: 'espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien?, y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo, y ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas y él y yo teníamos una complicidad muy grande con las flores y recuerdo que eso fue como un alivio diciendo: 'estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien".

"Esas lágrimas de esa novela fueron muy reales. Hay situaciones en tu vida que tu escapatoria de alguna forma es sacarlas a través de tu trabajo”.

¿Qué cánción le dedica Thalía a su novia que falleció?

La intérprete y el hijo del exmandatario mexicano se conocieron en 1989. Él se encargó de producir los discos debut de la cantante como solista, ‘Thalía’ (1990) y ‘Mundo de cristal’ (1991); los rumores sobre el nacimiento de un nuevo romance en el mundo de la música comenzaron a surgir también en ese entonces y la pareja jamás lo negó.

Mientras la protagonista de 'María la del barrio' decidió incursionar su carrera en la música le dedicó una canción a su pareja, 'Sangre'.

"Hay canciones que se quedan para siempre y 'Sangre' es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en el cual entendí de qué se trataba el amor; que sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso, y que no es un amor temporal, un amor por siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Y esta canción la compuse en toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época".

¿Cuál fue el motivo de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz?

Surgieron diferentes hipótesis de la partida de Alfredo. Entre las versiones que se difundió en Sin embargo y Cuna de grillos, falleció de hepatitis C, otros especularon que se suicidó o fue por Sida.