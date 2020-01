Jazmín Pinedo analiza demanda contra Latina por difundir información personal

Desde que Jazmín Pinedo fue anunciada como la nueva conductora de Esto es Guerra la papas están que queman en la farándula. Mientras América TV celebra su nueva jugada, Latina da el grito al cielo.

Con carta notarial, la televisora de San Felipe ha levantado su voz de protesta contra la npopular chinita.

Mediante esta carta notarial, Latina explica que el canal tenpia la prioridad en Jazmín, y de no seguir en la televisora, ésta no podía aparecer en la competencia durante dos meses.

Y aunque Jazmín Pinedo indicó que todo está en manos de su abogado y que no responderá a Latina, el panelista de ‘En Boca de Todos’, Ricardo Rondón, señaló que la conductora de TV analiza una demanda contra su excasa televisiva.

“Se dice que Jazmín Pinedo estaría respondiendo de una manera legal, una contrademanda porque exponer los datos personales como dirección, cuánto gana, no se hace pues pertenece al ámbito privado”, señaló.

"Yo estoy tranquila, estoy feliz, estoy contenta y lo único que tengo es ganas de trabajar como cualquier otra persona la tendría. Lamento mucho la forma que se esta desinforrmando. Sin embargo, me he caracterizado por demostrar las cosas por hechos y con prácticas. No me voy a referir al tema porque es un tema legal, pero les voy a pedir a todos que estén tranquilos, porque no pasa nada. Así me hagan la guerrita, está bien, Esto es guerra", dijo, por su parte, este último martes Jazmín Pinedo tras aparecer nuevamente en Esto es Guerra.