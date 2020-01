Cuando Gabriel Soto actuó en ‘Carita de Ángel’ hace 20 años y lucía muy diferente [VIDEO]

La telenovela ‘Carita de Ángel’ se estrenó hace 20 años. Una producción infantil que cautivó a todo México, Latinoamérica y el mundo.

La protagonista, Daniela Aedo conquistó a todo el mundo con sus ocurrencias durante cada uno de los capítulos de la telenovela.

Lo que pocas personas recuerdan es que el actor Gabriel Soto fue parte del elenco de ‘Carita de Ángel’.

Gabriel Soto hizo de Rogelio Alvarado Gamboa en la telenovela.

La crisis de Gabriel Soto e Irina Baeva

El actor mexicano Gabriel Soto estaría pasando una crisis matrimonial con Irina Baeva y muchos creen que sería por la “culpa” de Geraldine Bazán.

Usuarios mexicanos empezaron a rumorear que la parejita habría terminado porque ya no se siguen en Instagram.

El artista fue cuestionado por los periodistas y negó totalmente esta información, afirmando que se dejaron de seguir en las redes sociales por un error en su celular. Sin embargo una fuente cercana explicó que Gabriel e Irina están pasando una grave crisis matrimonial.

“Baeva está cansada de que Geri le llame a Soto con cualquier pretexto, estén o no las niñas con él. Con el pretexto de que las niñas estaban con Gabriel grabando escenas para la telenovela, Geraldine le llamaba a Gabriel para todo, casi casi hasta para saber si estaban bien abrigadas, y eso no le pareció a Irina, pues creía que sólo lo hacía para molestar”, contó la amiga de la pareja.

“(Gabriel le dijo) que tenía que tomarle las llamadas o leer sus mensajes a Geraldine, que no podía evadirla porque era la madre de sus hijas… En una de las últimas locaciones de la telenovela, Geraldine no dejaba de llamarle y mandarle mensajes a Gabriel, e Irina ya no aguantó más ¡y explotó!; le gritó a Gabriel: ‘¡Qué tanto quiere esa señora, si las niñas están bien!”, añadió.