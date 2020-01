Hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo impactan con el gran parecido a los actores

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo desde que se volvieron a ver y trabajar juntos como pareja en la exitosa telenovela de 'Baila conmigo' por Televisa en 1992, se enamoraron perdidamente, convirtiéndose dos años después en esposos.

Ahora sus hijos han crecido y deslumbran en Instagram con su impresionando parecido físico a los actores con sus fotografías, robándose más de un suspiro.

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se separaron?

El 2019 fue un año de pruebas para el matrimonio de los mexicanos, que estuvo en vuelto en rumores de una ruptura amorosa tras evidenciarse que ambos se seguían en redes sociales, generándose una extrañeza en la prensa.

De acuerdo a los medios se debía porque Eduardo era celoso y no deseaba que Gaytán participe en novelas. Sin embargo, la intérprete aclaró el tema. "Esto es parte del show business, muchachos (dijo refiriéndose a la prensa). Ya con tantos años ustedes creen que me cuezo al primer hervor, ya no. A ratos lo sigo y a ratos no, así es la vida".

Hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Aunque la famosa pareja se alejó de los melodramas hace años, siguen siendo uno de los romances más seguidos y queridos por el mundo del entretenimiento, donde los miles de sus seguidores han encontrado sus plataforma digitales para seguir pendientes de sus actividades.

Los herederos mayores de Gaytán y Capetillo también suelen compartir detalles de su relación junto a su familia, enterneciendo con sus fotografías de cómo van creciendo su pequeños hermanos.

Hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo iguales a los actores

Una de las imágenes que difundió el primogénito Eduardo Capetillo Jr. dejó impactados a sus fans al mostrar el gran parecido físico a sus padres donde también lucían sus bellezas Paula y Alejandra Capetillo, las únicas mujeres de la familia.

Cada cierto tiempo, los jóvenes suelen alborotar las redes con sus publicaciones, causando sensación en su plataforma digital.

Novela de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo 'Baila Conmigo'