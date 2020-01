El desgarrador mensaje de Aracely a Luis Miguel ahora que sus hijos dejaron de ser niños

Aracely Arámbula abrió su corazón para contar detalles de lo que para ella ha sido ser padre y madre para sus hijos, fruto de su exrelación con el cantante Luis Miguel. La actriz mexicana brindó una entrevista y no dudó en enviarle un mensaje al "Sol de México", ahora que los chicos ya crecieron y dejaron de ser unos niños.

Miguel y Daniel , hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, ya no son unos niños. Miguel acaba de cumplir 13 años el 1 de enero, mientras que Daniel celebró ya su 11 cumpleaños el 18 de diciembre.

Y eso tiene preocupada a Aracely, quien siente que en esta etapa de adolescencia es crucial para sus hijos que convivan con su papá.

Durante una entrevista al programa Al Rojo Vivo, dio unas desgarradoras confesiones que impresionó a todos sus seguidores.

“El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, expresó la actriz a la conductora María Celeste Arrarás.

Según las declaraciones de Aracely Arámbula, aseguró que no pidió la pensión al cantante, pues ni ella ni sus hijos lo necesitan.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, comentó la actriz mexicana, quien acaba de estrenar en Telemundo la segunda temporada de la serie La Doña.