Aracely revela detalles de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'

Aracely Arámbula sorprendió a sus seguidores al aparecer acompañada de su excompañero de reparto Fernando Colunga en Cana Dorada International Film. Ante ello, los medios aprovecharon en consultarle diferentes temas personales como su relación con Luis Miguel.

Tras anunciarse el próximo estreno de la exitosa serie de Netflix 'Luis Miguel, la serie', fue consultada por los rumores que indicaban su aparición en la segunda temporada.

¿Aracely Arámbula participará en la serie de Luis Miguel?

La mexicana al ser cuestionada por su presencia en la serie del padre de sus hijos, respondió sin inconvenientes utilizando su sentido del humor.

“Aquí lo más importante es la segunda temporada de La Doña, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más. Pero en esta segunda temporada (Luis' Miguel, la serie') yo no voy a salir, así que me quedo tranquila”.

Pero, luego prefirió hablar claro y serio ante la pregunta.“En esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito. No se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va salir nada mío, pero espero que a todos nos vaya bien”.

A su vez, por su parte Netflix difundió el primer teaser de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie', donde se vio al actor Diego Boneta interpretado a El Sol en una faceta de hombre maduro.

Vídeo - Segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'

Aracely Arámbula y la manutención que debe pagarle Luis Miguel

Se han revelado varias versiones del monto de manutención que debería pagarle el cantante. Hace unos días el programa Hoy indicó que sería el monto de 600 mil pesos mensuales, mientras una revista de espectáculos informó 200 mil pesos.

Sin embargo, Arámbula no confirmo ninguna versión. “Son puras mentiras corazón, especulan muchas cosas".

Aracely Arámbula en 'La Doña'

Ante los cambios de la televisión, espera que siga siendo un éxito su serie de Telemundo. “El reto de ahora es que la televisión está cambiando tanto, que la gente, me incluyo, queremos ver los capítulos seguidos, y esta serie es tan buena, que te quieres aventar un episodio tras otro. Así que aunque estamos al aire, pronto estará disponible en la plataforma”.

