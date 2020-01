Rebeca Escribens intenta tirarle un chancletazo a Pedro Loli tras infidelidad [VIDEO]

Fiel a su estilo, Rebeca Escribens no soportó ver a Pedro Loli tras infidelidad y se lo hizo saber de inmediato. La conductora de TV se sacó el zapato y amenazó con tirárselo en plena transmisión de su programa.

El ‘Grupo 5’ asistió al programa que conduce Rebeca Escribens para presentar a su nuevo jale, se trataba de Pedro Loli, quien agradeció la oportunidad.

Rebeca no dejó que continuará e indicó: “Lo único bueno que tiene: el talento profesional ¿Cómo haríamos', ¿cómo vamos por allá? (en referencia a su familia)”.

A lo que el cantante respondió que todo iba bien.

Sin embargo, la también actriz no toleró su tranquilidad y de inmediato se sacó el zapato y lo encaró: “Agarro el zapato y te mato (haciendo el ademán). Es que me amarga, verlo me amarga. Que cante de una vez porque de verdad me estoy amargando”.

Esta reacción causó sorpresa y risa en la agrupación, incluso del propio Pedro Loli.

Por su parte, Choca Mandros trató de calmarla dando paso al musical. Sin embargo, mientras la orquesta cantaba, se puede ver a Rebeca dirigirse hacia Pedro Loli con su zapato en la mano, pero el periodista la carga y se la lleva.

Lejos de enojarse, Pedro Loli estalló de risa junto a sus demás compañeros.