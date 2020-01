Katty García revela video de su hijo junto a su nueva pareja [FOTOS]

La ex bailarina Katty García está en el ojo de la tormenta por la manera en que finalizó su relación con su aún esposa Karim Vidal.

Y es que la expareja del ‘Quico’ de la cumbia reveló hace poco que terminó su relación con la madre de su hijo, pero en Navidad ya estaba presentando a su nuevo galán. Y esto no es todo, sino que su hijo ya lo conoce.

A través de sus historias de Instagram, Katty García publicó dos videos en donde se podía ver a su nueva pareja jugando con el bebé. El menor acaba de cumplir los dos años.

Incluso Katty pasó Año Nuevo y Navidad con su familia y con su pareja.

Echa un vistazo a las fotos:

Todo esto está ocurriendo a pocos días del fallo judicial acerca de la demanda de su aún esposa Karim Vidal.

Karim Vidal sigue a Katty García para ver a su hijo

La joven explicó en Instagram que tuvo que seguir a Katty para poder ver a su bebé:

“A ver.. la verdad fue así, ayer después de tantos días para ser exactos 62 no podía ver a mi hijo, no podía darle un beso a mi bebé. Me armé de valor y fui hasta el departamento de mi aún esposa porque aún no ha salido el divorcio.

Para ser exactos me estacioné en el parking y la abordé mientras ella volvía de hacer compras, le pedí de favor si podía darle un beso a mi bebé, se lo di y fueron los minutos más lindos del día de ayer. Volví a mirar sus ojitos.

Bueno, de allí conversamos un par de cosas y ella se metió a su departamento y yo me fui, me fui vuelta loca de la emoción, feliz re feliz y pude tener un fin de año maravilloso. Tal vez no muchas personas puedan comprenderme, corrí el riesgo de que puedan llamar a la Policía y hacerme daño, pero el amor a mis hijos me pone en situaciones que ni yo me las creo…”, indicó en sus redes sociales.