¡Qué burro! Luis Miguel llama a actor en su cumpleaños pero no a su hijo [VIDEO]

Mientras se promociona la serie de Luis Miguel en Netflix se comenta al mismo tiempo la falta de compromiso del cantante con sus pequeños quienes no suelen ser visitados por su padre, según lo contando por Aracely Arámbula.

Por ello, la mexicana habló claro y fuerte, contando que no recibió su menor de 13 años ni un saludo de cumpleaños, mientras que el conductor de Televisa conocido como el 'Burro' Van Rankin sorprendió al revelar que a él sí le envió un mensaje por su día.

Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aunque parecía que la relación entre el 'Sol de México' y sus menores iban a mejorar este año, el intérprete de la 'Incondicional' hasta el momento no visita a sus dos herederos, Miguel y Daniel.

La artista cansada por la indiferencia del padre de sus menores, respondió tras meses de silencio en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, qué Luis Miguel no se tomó la molestia de enviar un mensaje a su pequeño. “No, no llamó el papá”.

Aracely Arámbula habla fuerte contra Luis Miguel

Ante la ausencia del famoso, Aracely indicó que no afectaría a sus hijos por el amor que su familia les brinda. “Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino y un espectacular papá, tienen mucho padre con él, con mi hermano, con mis sobrinos. Mis hijos están felices, están en una familia muy unida”.

Luis Miguel saluda al 'Burro' y no a su hijo

Después de transmitirse en el programa Hoy la declaraciones de Arámbula, Van Rankin manifestó, “a mí sí me felicitó, me envió un mensaje con unas copitas y me dijo ‘Felicidades Burro, feliz 2020’”.

Vídeo - Luis Miguel la serie