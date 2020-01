Hija de Karen Schwarz y Ezio Oliva enternece las redes con regalo a su hermanita

¡Unas merecidas vacaciones en familia! Karen Schwarz y Ezio Oliva viajaron a Disney junto a su pequeña hija Antonia y sus madres.

La ex Miss Perú y el cantante pasaron el Año Nuevo en Estados Unidos y luego se dirigieron a Orlando para disfrutar de sus mágicas vacaciones.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos han compartido vídeos y fotografías de sus vacaciones familiares.





Antonio, hija de Karen Schwarz y Ezio Oliva, enternece Instagram con regalo para su hermanita

Karen Schwarz y Ezio Oliva se encuentran en la dulcera espera de su segunda hija. La pareja se encuentra feliz pasando esta nueva etapa en compañía de su pequeña Antonia Oliva Schwarz.

Según reveló la conductora de “Mujeres al mando” en Instagram, al principio sentía temor que su pequeña tenga celos de su hermanita, pero se encuentra feliz porque Antonia es la más contenta con la próxima llegada de la bebé e incluso, ya le elige disfraces para que luzcan igual.

“Me han escrito tanto diciéndome “ahora Antonia estará celosa”, “ahora que vea tu barriga se engreirá más”, etc etc etc. Y como soy nueva en esta etapa pensé que podía ser verdad. Ayer sentí una emoción tan grande, estaba pagando el vestido para la gorda de la Bella y la Bestia, y de pronto apareció corriendo diciéndome “Mira mamita para mi hermanita, para estar igualitas”. Sentí que se me apachurró el corazón de tanto amor. Ella la espera con tantas ansias como nosotros, solo duerme encima de mi barriga, no hay día que no le hable por mi ombligo y me invita su pan para que su hermanita coma como ella. Mis dos amores chiquititos”, fue la descripción que acompañó la hermosa postal de Antonia con dos vestidos de princesa.