¿Samahara Lobatón está embarazada?

¿Está esperando un bebé? Samahara Lobatón Klug, la hija de Abel Lobatón y Melissa Klug está haciendo noticia en Instagram después de publicar diferentes fotos de ella en bikini. Y es que los usuarios en redes sociales creen que la joven está embarazada.

¿Por qué sus seguidores piensan que Samahara está embarazada?

Sucede que en las imágenes se puede ver una pequeña línea en su estómago. Por ello, cibernautas piensan que Samahara estaría embarazada. Sin embargo la joven respondió y aclaró su situación.

“Están que comentan mucho en mis últimas fotos sobre la rayita en mi estómago. Siempre la he tenido, siempre. Hace años la tengo, creo que desde que tengo uso de razón y no estoy embarazada.

No, no, así que no se preocupen. Tampoco es algo para ocultarlo. Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, así que no se alarmen, tranquilos. Cuando haya algo que contar, se los voy a contar. En este momento es un no rotundo”, indicó.

Echa un vistazo al video donde Samahara responde:

¿Qué pasó con Samahara Lobatón y Melissa Klug?

Samahara Lobatón estuvo en el ojo de la tormenta después de dejar la casa de su madre para irse a vivir con su enamorado.

La hija de Abel Lobatón mostró su apoyo al futbolista Jefferson Farfán, por ello se alejó de Melissa Klug, incluso pasó las fiestas junto a su pareja y decidió no visitar a la empresaria.