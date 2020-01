Emma Thompson: “Creo que soy afortunada de estar con vida"

Emma Thompson se mostró agradecida por seguir viviendo a sus 60 años. La actriz lamenta que muchos de sus compañeros ya hayan muerto, pues extraña su presencia.

“Creo que soy extremadamente afortunada de estar con vida, porque mi padre murió cuando solo tenía 53 años, y eso se debió a la pobreza, el tabaco y una mala dieta. En tiempos recientes he perdido muy buenos amigos demasiado pronto, como Alan Rickman y mi cuñada Clare Wise. Eso me hace pensar que quizá no que quede mucho más tiempo. Nunca se sabe ¿verdad?”, indicó a la revista OK!

Thompson confesó que tiene muy presente en que no existe un para siempre y que la muerte es lo más seguro que tenemos.

“No quiero ser inmortal, y además creo que es muy importante que vayamos teniendo en cuenta que irremediablemente vamos a morir, para ello es imprescindible hablar del tema”, indicó.

“¿Por qué nos asusta tanto hablar de ello? Tengo 60 años y pienso que hablar de la muerte no es incompatible con aportar energía positiva al mundo”, concluyó.

Cabe recordar que la actriz no participó en el regreso de la película Love actually, debido a la muerte de Alan Rickman, que interpretaba al marido de su personaje.

Emma Thompson indicó que le chocó mucho la partida de su gran amigo, y no se sentiría cómoda volver a la película sin él.

Escena entre Emma Thompson y Alan Rickman en Love actually