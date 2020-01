Hija de Daddy Yankee sorprende con renovada figura y así conquista Instagram

Jesaaelys Ayala, hija del cantante Daddy Yankee no deja de sorprender en sus redes sociales y es que la bella puertorriqueña se ha ganado sola su propia espacio entre los jóvenes que no dejan de seguirla en Instagram.

La joven se ha consagrado como una auténtica celebridad que ha concentrado a miles de seguidores con su contenido basado en moda y belleza, y especialmente en maquillaje.

Arriesgada, creativa y sobre todo con mucha actitud, Jesaaelys arrasa con todas y cada una de sus publicaciones.

Sin duda alguna una forma más para que el reggaetonero Daddy Yankee se sienta muy orgulloso de su hija, la misma que ha transformado su figura y así demostrar que las mujeres lo pueden todo si se lo proponen.

"Un día decidí salir de mi zona de confort, ponerme lo que me diera la gana y, poco a poco, me he dado cuenta de que todo lo que me pongo me queda bien”, expresó para un medio de comunicación.

Hija de Daddy Yankee luce guapísima en Instagram

La joven de 21 años publicó en su cuenta de Instagram muchas imágenes en las que ahora presume una curvilínea figura, luego de que llegara a pesar más de cien kilos, y que bajó gracias al ejercicio, la dieta y los buenos hábitos de alimentación.

¿Qué dice Daddy Yankee de su hija?

Jesaaeelys Ayala Gonzalez es la última de los hijos de Yankee. El puertorriqueño, en pocas ocasiones ha hablado de su familia, pero no ha dudado en mencionar, en esas oportunidades, que la relación con sus hijos es muy cercana.