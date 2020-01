Alejandra Baigorria sobre su relación: “Vivan sus vidas sin mirar al lado o envidiar”

Alejandra Baigorria se mostró muy incómoda luego que sus miles de seguidores no dejaban de criticarla en las redes sociales por "perdonar" una supuesta infidelidad de su novio Arturo Caballero. Cansada de las especulaciones decidió romper su silencio a través de su cuenta de Instagram.

Recordemos que hace unas semanas la pareja de la empresaria de Gamarra, fue captado con 2 señoritas en situación muy sugerente. A pesar de los rumores el romance de ambos sigue intacto.

Vivir su vidas sin mirar la vida de al lado o envidiar”. “Gracias a todas las personas que me siguen y creen en mí. Sé que muchos me critican me juzgan. A ellos también les agradezco porque en la vida no todo es perfecto y porque la vida está llena de problemas y trabas. Finalmente les digo que vivan sus vidas tratando de ser mejores y sin mirar la vida de al lado o envidiar”, señaló en la famosa red social.

Tras este escándalo que el empresario venezolano se vio envuelta, decidió salir al frente y enviar un mensaje tras las imágenes que se difundieron a través de la cuenta de Instagram del ex conductor de 'Válgame Dios', Rodrigo González.

"Siempre asumí mis malas acciones. Eso no le quita la valentía a ningún hombre. Pero no estoy de acuerdo con fomentar el odio", explicó.