Alejandra Baigorria fue sorprendida por este "perrito": conoce más sobre su raza

Alejandra Baigorria no deja de compartir diversas imágenes en su cuenta de Instagram a fin de interactuar con sus miles de seguidores. Si hay algo que no se puede negar es que ella tiene un gran corazón para las mascotas y así lo demostró al publicar una imagen muy tierna con un gran danés.

La empresaria quedó sorprendida porque este can no dudó en ser tierno y cariñoso pese a gran tamaño. No cabe duda de este raza impone mucha elegancia.

A continuación te brindaremos algunos datos sobre esta raza y todos los cuidados que necesitan.

Los grandes daneses son perros grandes, fuertes y elegantes, según el portal Hillspet.es, los machos pueden alcanzar los 81 cm de altura y pesar entre 45 y 59 kg, mientras que las hembras pueden medir 76 cm y pesar entre 45 y 59 kg.

Son perros de cabeza grande, estrecha y plana en la parte superior. Tiene unas cejas muy marcadas. Las orejas caen hacia adelante o bien se cortan para que permanezcan erguidas.

El cuerpo del gran danés es largo, musculoso, al igual que su cuello. Sus patas son rectas y la longitud de la cola es media; es gruesa en la base y se reduce hasta por debajo de los corvejones.

La esperanza de vida de esta raza es baja; viven solo entre 6 y 8 años más o menos.

Personalidad del Gran Danés

Son perro que se le considera gigantes y dulces. Son moderadamente juguetones, cariñosos y se llevan bien con los niños. Aunque suelen llevarse bien con otros animales, sobre todo si crecen juntos, algunos ejemplares de esta raza pueden ser agresivos con perros que no conocen.

Son fáciles de adiestrar, aunque algunos de sus criadores afirman que pueden ser aprendices bastante tozudos.

Convivencia con un Gran Danés

Para los interesados a tener un gran danés tiene que estar dispuesto a adaptarse al enorme tamaño de este perro, comerá unas cantidades de alimento mucho mayores que un perro pequeño, por lo que alimentar a un Gran danés es costoso en comparación a otras razas.

Es necesario adiestrarles en obediencia para asegurarse de que serán manejables una vez hayan crecido.

Para evitar que se enferme o sufra de problemas estomacales, es necesario administrar dos o tres comidas pequeñas diariamente en lugar de una grande, así como animar al perro a descansar al menos una hora después de haber comido. Para los perros muy grandes se pueden utilizar cuencos de comida elevados a fin de que no tengan que extender las patas para comer.