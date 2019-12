Eduardo Verástegui revela que no ha tenido sexo desde hace más de 15 años

El actor mexicano Eduardo Verástegui sorprendió a todos al revelar que tiene más de 15 años sin tener relaciones sexuales.

El artista resaltó que desea que la mujer correcta llegue a su vida, por ello, ha optado por la abstinencia.

“Para mí (la castidad) ha sido una bendición, ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te podría escribir un libro de los beneficios que he vivido”, expresó el artista.

El actor de la telenovela ‘Soñadoras’ calificó a la castidad como una virtud y que la ha adquirido en todo este tiempo.

“La castidad es un don, es una virtud y ¿qué es una virtud?, es un buen hábito repetido muchas veces, así como un vicio es un mal hábito repetido muchas veces. Estamos en una lucha entre los vicios y las virtudes”, indicó para el programa ‘Ventaneado’.

¿Cómo ha logrado Eduardo Verástegui pasar tantos años sin tener sexo?

Eduardo Verástegui no tuvo problemas en explicar cómo lo ha logrado.

“De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, que es un regalo increíble que hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida… Me decían que la castidad no era sana porque ‘el sexo es una necesidad física’, y no es una necesidad física, ahí sí nos equivocamos porque una necesidad física es comer porque si no comes, te mueres; es dormir, es respirar y yo no he conocido a nadie que haya muerto por la abstinencia”, indica.

El artista también se dio un tiempo para explicar qué es lo que piensa sobre el sexo:

“Si el sexo no es una necesidad física, más bien es un deseo natural y el valor de la castidad entonces, es un valor que sí se puede controlar, para poder guardar ese regalo y poder compartirlo con la persona más importante de tu vida…

Hay que entender el contexto, hay que profundizar, no hay que quedarnos solo en la superficie, profundiza y vas a ver el valor tan grande que genera esta disciplina, este estilo de vida pero descúbrelo tú”, finalizó.

Echa un vistazo a las declaraciones de Eduardo Verástegui en Youtube:

¿Qué opinas de la elección del actor Wapa?