Hija de Cindy Marino asombra Instagram con el increíble parecido a su madre

La actriz cómica Cindy Marino asombró a todos sus seguidores de Instagram al revelar diferentes fotografías de su hija de 14 años. Sus fanáticos se quedaron muy sorprendidos con el increíble parecido que tiene la adolescente con su madre.

Y es que la niña heredó toda la belleza de la actriz de ‘El Cartel del Humor’. Hace algunos meses, Cindy Marino le dedicó un hermoso texto en Instagram, ya que la menor iba a estar de cumpleaños.

“La que era mi bebita hoy está a pocos días de cumplir 14 años , es increíble cómo pasa el tiempo y ver cómo creció, como maduró, como VAMOS aprendiendo ...

Yo a ser mamá y ella a ser hija y mejor persona, acá no hay más cuentos de hadas ,ni príncipe azul ...acá hay solo una vida real , llena de amor , de valores , de principios , de mucho respeto, unión , de amor hacia su prójimo , nobleza , honestidad ,lealtad , y de muchas ganas de vivir siendo agradecidas por lo q dios hace por nosotras ...

No seré la mejor mamá pero tengo a la mejor hija, mucho más de lo pedí ella me da el amor más puro. Somos el equipo idea, solo vivimos para ser felices con aciertos y no aciertos siempre juntas.”, fue el emotivo mensaje que la actriz cómica le dedicó a su hija.

Mira las fotografías: