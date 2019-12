Farfán asegura que madruga por su hijo tras entrevista de Melissa Klug

En estos últimos días, Melissa Klug y el futbolista Jefferson Farfán han protagonizado una interminable batalla legal por sus hijos. Desde hace algunas semanas, la blanca de Chucuito indica que su expareja no pasa tiempo con sus hijos.

Después de esta delicada situación, el deportista asombró con el pedido para reducir la pensión que le pasa a sus hijos en un 60% menos. Los representantes legales de Melissa menciona que Farfán justifica esta situación, por no estar jugando en el Lokomotiv.

En las declaraciones, Klug no aguantó las lágrimas y resaltó que no entiende por qué su expareja está tomando esta actitud ya que esto afecta de manera directa a sus hijos y no a ella. Incluso expresó que los días que pasa en Perú los debería aprovechar para salir con sus hijos, ya que se está perdiendo ‘los mejores años’.

Tras estas declaraciones, Jefferson Farfán decidió compartir distintas historias en Instagram junto a su hijo. Una de las fotos que más llamó la atención fue la fotografía del pequeño junto a un texto que dice “Desde 5:50 am despierto!!!! A ver al goleador”.

Echa un vistazo a la fotografía compartida por el futbolista:

Jefferson Farfán asombró al no se presentarse en ninguna de las dos bodas de sus compañeros futbolistas, Edison Flores y Christian Cueva.

Al parecer, ‘La Foquita’ desea alejarse de las cámaras y estar con sus hijos.