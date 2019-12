Melissa Klug llora tras contar que Farfán no ve a sus hijos y sufren bullying [VIDEO]

Melissa Klug no calla y se rompe en llanto durante una entrevista para el programa de Magaly Medina, tras narrar que Jefferson Farfán no ve a sus hijos mientras uno de ellos ha sufrido de bullying mientras él se va de viaje.

Por ello, la empresaria se presentó junto su abogado para comentar la demanda que le interpuso el padre de sus menores.

Magaly Medina sobre Melissa Klug

La conductora en su programa de televisión presentó una exclusiva confesión.“Melissa Klug hace una queja abierta junto a su abogado. El padre de sus hijos, Jefferson Farfán, la ha demandado ante un juzgado porque quiere reducirle en un 60% la pensión de alimentos, según refiere el abogado de ella”.

Melissa Klug a Jefferson Farfán

Klug durante la conversación confesó lo siguiente. "Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas, que no está bien. Soy la madre de sus hijos, se está metiendo con ellos”.

¿Por qué lloró Melissa Klug?

Además, la joven de 35 años manifestó que ante todo este inconveniente, Farfán se luce con regalos caros hacia otras personas o disfrutando de diferentes destinos, no entendiendo por qué desea pagar un menor monto económico. Pero al hablar de sus herederos no pudo contenerse, “ustedes pueden ver las pocas veces que he podido salir a reclamar que le dedique tiempo, porque a mí también me gustaría que mis hijos viajen con él”.

A su vez, continuó conmovido,“está perdiendo los mejores años de sus hijos. Yo ya me cansé de batallar”.

¿Por qué Jefferson Farfán desea reducir el monto de manutención?

De acuerdo al letrado comentó que el seleccionado como no está jugando por su lesión, aplicaría una reducción de la pensión de alimentos a sus pequeños. Aunque hasta le momento no se ha presentado el documento que pruebe un monto menor de sus ingresos tras alejarse de las canchas.

