Doña Peta respondió a criticas de Magaly Medina tras hablar de infidelidad de Pedro Gallese

Tras ser criticada duramente por Magaly Medina tras hablar sobre la infidelidad de Pedro Gallese, Doña Peta salió al frente para defenderse y pedir que respeten su opinión.

Como se recuerda, Pedro Gallese fue captado saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa. Ante ello, la madre de Paolo Guerrero habló al respecto.

"Es un chico muy bueno, muy noble, yo lo veo muy correcto. Bueno, se le chispoteó, que se va a hacer, esas cosas pasan. Hombres son hombres, que se va a hacer", indicó en aquel momento.

Ante ello, las respuestas de desagrado no se hicieron esperar. Incluso, Magaly Medina lanzó sus dardos contra ella en su programa de ATV.

“Les hemos hecho creer desde chiquitos, a los chicos, que porque son hombres son como perritos: orinan en cualquier lado, levantan la pata en cualquier lado. Son como animalitos... Su opinión, desgraciadamente, no es la opinión que le haga un gran favor a la mujer empoderada. No hay que justificar nada. Esa sumisión hay que dejarla para nuestras abuelas”, señaló la periodista.

Tras ser consultada por estas palabras, la madre del futbolista indicó: “No hablo de ella. No sé por qué habla de mí. No opino nada de ella. La respeto como mujer, como señora que es, como madre y ahí nomás. Cada uno tiene su idea, respeto las ideas de los demás. Que me respeten porque no me meto con nadie. Es mi opinión”.

Además, aclaró por qué defendió a Pedro Gallese tras infidelidad.

“Hay criaturas, por eso es que lo hago. Porque es fácil separarse, cada uno hace su vida. ¿Y los niños? Yo quiero mucho a los niños, por eso lo hago”, añadió la mamá de Paolo , acotó.