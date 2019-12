Kill Bill: Quentin Tarantino confirmó tercera entrega de la cinta

Kill Bill regresa con su volumen 3, así lo confirmó el propio Quentin Tarantino a través de una entrevista con Andy Cohen, en donde confesó que en este 2019 logró sus proyectos más deseados y su futuro en el cine. Además de revelar que 'Kill Bill 3' está en sus planes.

"Acabo de cenar con Uma Thurman (protagonista de la película) anoche... Ella se percataba de mí y yo de ella y fue una noche encantadora", señaló el cineasta de 56 años.

Además, señaló que tiene una gran idea para el regreso de la película.

"Ahora tengo una idea que podría ser interesante... No la haría de momento. Sería como al menos dentro de tres años, o algo así. Pero definitivamente está en las cartas", indicó.

Como se recuerda, Quentin Tarantino señaló que no piensa dedicarse al cine toda la vida, y que a lo mucho realizará 10 películas, por lo que después de su novena cinta 'Once Upon a Time in Hollywood', muchos son los fans que se imaginan cuál será la cinta que marcará la despedida del genio.