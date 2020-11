Futbolista decide no homenajear a Maradona por acusaciones de violencia de género

Pese a la pasión que generaba Diego Maradona en gran parte del planeta Tierra, el jugador argentino no era del agrado de todos. Así lo dejó demostrado la futbolista del Pontevedra, Paula Dapena, quien se negó a guardar el minuto de silencio por el mítico “10”.

La jugadora de la primera nacional de futbol femenino de España advirtió en la previa que no le iba a rendir homenaje a Maradona. Y cumplió con su palabra, pues Dapena optó por sentarse de espaldas mientras sus compañeras lo hicieron con respeto.

"Dije que yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que, si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”, comentó la futbolista.

“Por las víctimas, no se guardó un minuto silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, agregó.

La deportista realizó este acto en referencia al día contra la violencia de género celebrado el 25 de noviembre, día en el que también falleció Diego Maradona por un paro respiratorio en su natal Argentina.

"No se le pueden perdonar todas las barbaridades que cometió. Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", explicó Dapena, cuya fotografía ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales.

Cabe recordar que Maradona fue señalado de violentar contra las mujeres y pedofilia. Sin embargo, nunca fue sentenciado por tales cargos en los tribunales.