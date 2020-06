Jugador del Manchester United recauda 20 millones para alimentar a los niños pobres

El futbolista del Manchester United Marcus Rashford ha recaudado más de 20 millones de libras (23 millones de euros) para proveer de comida a los niños desfavorecidos del Reino Unido.

El jugador de 22 años se alió con la compañía FareShare para ayudar durante el confinamiento y evitar que los niños en situación de exclusión no tuvieran qué comer durante estos meses.

Según anunció Rashford, con lo recaudado podrá suministrar más de tres millones de comidas a los niños desfavorecidos.

"Teníamos el objetivo de que para finales de junio seríamos capaces de proveer 3 millones de comidas a la gente desfavorecida del Reino Unido. Hoy hemos llegado a esa meta. Muchas gracias a todos por la ayuda", dijo Marcus Rashford.

"Mientras celebramos esto, también quiero recalcar que queda mucho por hacer. Creedme cuando digo que seguiré luchando para que ningún niño en el Reino Unido se tenga que preocupar sobre si va a poder comer o no".

"Esto es Inglaterra en 2020 y las familias necesitan ayuda", añadió el internacional inglés.

Marcus Rashford es un futbolista inglés de ascendencia sancristobaleña, ​​juega como atacante y su actual equipo es el Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

