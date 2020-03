“¿Me escuchan, habitantes de Perú?” El mensaje de Vegeta ante la crisis por el coronavirus

El difícil momento que viene atravesando el Perú debido a los cientos de casos confirmados por coronavirus parece haber llegado hasta el palacio del príncipe Vegeta, quien decidió lanzar un mensaje de reflexión para que toda la sociedad tome conciencia de la batalla que están librando.

“¿Me escuchan, habitantes de Perú?”, fueron las primeras palabras del guerrero hacia la población, quienes se encuentran desesperadas luego que el presidente Martín Vizcarra declarara Estado de emergencia por los próximos 15 días.

Vegeta recalcó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares durante las siguientes semanas hasta que las entidades pertinentes logren controlar esta pandemia, la cual ha cobrado muchas vidas a nivel mundial y no están las esferas del dragón para poder revivirlos.

“Les hablo por medio de la telepatía, supongo que saben de esta nueva enfermedad llamada coronavirus. Sin embargo, muchos de ustedes siguen saliendo a las calles exponiendo sus vidas o, incluso, esparciendo más el virus no cumpliendo el aislamiento social”, dijo el hijo del rey.

“En este momento muchas personas están luchando por todos ustedes, lamentablemente no todo está marchando como debería ser”, agregó.

¿Qué dijo Vegeta de las personas irresponsables?

El príncipe de todos los Saiyajin no pudo evitar pegar el ‘grito al cielo’ con las personas que no vienen cumpliendo las indicaciones del Estado, recalcándoles que no se trata de ningún juego, sino todo lo contrario, porque el coronavirus se está cargando muchas vidas humanas.

“Muchas personas no hacen caso y creen que esto es un juego, es por eso que queremos pedirles su ayuda, solo tienen que permanecer en sus casas durante estos 15 días y salir solo cuando sea necesario. A Todos nos toca ser responsables, que quede claro, este no es un tiempo para vacacionar, es un tiempo para protegernos entre todos”.

“¡Juntos podremos enfrentar este virus, insectos!”, sentenció vegeta.