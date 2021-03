¿Tu ropa interior tiene una mancha? La culpa es de la acidez vaginal

Muchas mujeres hemos experimentado el mal momento de tener nuestra ropa interior con una mancha blanquecina. En algunos casos, hemos visto como estas manchas tienden a desteñir la ropa íntima oscura o de color, pero, ¿a qué se debe?, ¿es posible evitarla?

Antes que nada debes saber que estas manchas son de lo más normal. Y no, no aparecen porque la persona no mantenga un mínimo de higiene en la zona de la vagina.

¿A qué se debe?

El Museo de la Vagina que está en Londres (Reino Unido) ha comparado a estas manchas con el efecto de la lejía por su poder de desteñir una prenda íntima. Esto se debe que la vagina tiene un pH bastante ácido, de "entre 3,8 y 4,5", según mencionó el museo en un tuit.

Asimismo, para comprender el grado de acidez de la vagina, el museo comparó: el zumo de limón tiene un pH de 2 y el vino de 4. Y es el flujo vaginal ácido por naturaleza el que, con el tiempo y el roce, hace que estas prendas tan íntimas terminen decolorándose.

Esta acidez se contrapone al pH de productos de limpieza como la lejía (13) o el amoniaco (11), que son básicos. No obstante, el decolorado de la ropa que pueden dejar una mancha de flujo vaginal y la lejía es bastante parecido a simple vista. Pero no hay que confundirlas: la lejía no es ácida, es básica.

¿Qué es el pH vaginal?

Es un indicador del grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. La escala va del 0 al 14; cuanto más cerca del 0, más ácido y cuanto más cerca del 14, más básica es la solución. Y en el 7 se sitúan las sustancias neutras, es decir, las que no son ni básicas ni ácidas.

¿Qué es el flujo vaginal?

Según detalla la Clínica Mayo, "es una combinación de líquido y células que se liberan de forma continua a través de la vagina". Y es completamente "normal" ya que "ayuda a mantener sanos los tejidos vaginales, proporciona lubricación y brinda protección contra las infecciones y la irritación".

¿Cómo regular la acidez de la vagina?

Las manchas blanquecinas se debe al normal funcionamiento de nuestra vagina y el flujo. Pero si el flujo vaginal presenta cambios, lo mejor es consultar con un especialista para descartar posibles infecciones o enfermedades. Nunca está de más fijarse en los pequeños detalles como el color o el olor de nuestro flujo vaginal.

Así puedes regular el pH vaginal

- Usa productos especiales para la higiene íntima.

- Incorpora los prebióticos a tu rutina.

- No utilices duchas vaginales o productos no apropiados.

- Cuida la higiene de la zona vaginal.

- Utiliza ropa íntima de algodón.