Razones suficientes para eliminar a tu ex pareja de tus redes sociales por completo

¿Tienes la duda de eliminar o no a tu ex pareja de las redes sociales? ¿Tienes miedo de quedar como una tonta? ¡Para nada! Vamos a relajarnos y a entender que hay razones suficientes para acabar con todo lo que nos recuerda a esa persona que ya no amerita estar en nuestros pensamientos.

¿Debo eliminar a mi ex pareja de mis redes sociales?

Muchas mujeres tienen la pregunta de eliminar o bloquear a su ex pareja de sus redes sociales, ya que, esto para algunos puede ser una señal de inmadurez y por otro lado, esto puede ser lo mejor, pero la verdad es que... ¿qué importa lo que piensen los demás de ti? Lo que importa es tu tranquilidad.

Razones para eliminar a tu ex pareja de tus redes sociales

1-. No verás nada de lo que está haciendo y así tendrás menos posibilidad de ver su perfil para enterarte de lo último que le pasó o con quién estuvo.

2-. ¡Nada de escribirle borracha! Por supuesto, si es que sales de fiesta con tus amigas y bebes de más, no tendrás la opción de llamarlo o escribirle en esas condiciones.

3-. Tu imaginación ya no volará pensando historias o creándote ideas en la cabeza con los comentarios, fotos o publicaciones que realice.

4-. Es mejor evitarlo de todas las formas posibles para no caer en la idea de compararlo con nuestro nuevo saliente o pareja. De nada sirve lo pasado ni a qué se dedique ahora. Ya no pensarás si ahora es alguien mejor que antes o no.